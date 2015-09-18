قيادى بـ"فى حب مصر":المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس فى الدستور تحتاج لتعديل

قال علاء عبد المنعم عضو قائمة فى حب مصر الانتخابية، إن هناك عددًا من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل، منها المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، فالرئيس يحاسب ويكون مسئولاً عن الحكومة ، وفى الوقت نفسه لا يستطيع عزل أى وزير إلا بالرجوع إلى البرلمان، وبالتالى لن يستطيع أن يقوم بعمله ولا نستطيع أن نحاسبه إلا إذا كان معه السلطات اللازمة.

وأضاف عبد المنعم لــ"اليوم السابع"، أن "هناك بعض النصوص المطاطة فى الدستور، وهذا لا يصح على الإطلاق، إذ ينبغى أن يكتب الدستور بنصوص قاطعة الدلالة ولا يتم تأويلها على أكثر من اتجاه"، مؤكدًا أن فكرة تعديل الدستور ليست هى أولوية القائمة فى الوقت الحالى، وإنما تركز القائمة حاليًا فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية.