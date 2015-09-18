مهاب مميش: عبور 2114 سفينة قناة السويس خلال ستة أسابيع فى الاتجاهين

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت عبور 2114 سفينة خلال الستة أسابيع الماضية، بداية من السابع من أغسطس حتى أمس الخميس 17 سبتمبر.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن الهيئة، أن الأسبوع الأول شهد عبور 393 سفينة ما بين سفن صب وناقلات غاز وحاملات بترول، وشهدت القناة الجديدة وحدها عبور 194 سفينة من اتجاه الجنوب، وعبور 199 سفينة من اتجاه الشمال بالقناة القديمة.

وشهد الأسبوع الثانى عبور 359 سفينة، منها 165 سفينة فى القناة القديمة من اتجاه الشمال، و194 سفينة فى القناة الجديدة فى اتجاه الجنوب بحمولات مختلفة.

وفى الأسبوع الثالث عبرت القناة 285 سفينة، منها 134 سفينة عبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال و151 سفينة عبرت من الجنوب بحمولات بلغت إجماليها فى الاتجاهين 17 مليونا و105 آلاف طن حمولات مختلفة.

وعبرت فى الأسبوع الرابع 319 سفينة سفينة بحمولة 18 مليونًا و300 ألف طن حمولات مختلفة، وخلال الأسبوع الخامس عبرت القناة 424 سفينة من الاتجاهين بحمولة 24 مليونا و700 ألف طن "حمولات مختلفة.

أما الأسبوع الماضى وهو الأسبوع السادس على افتتاح القناة الجديدة والمُمتد من الجمعة 11/9/2015 حتى الخميس 17/9/2015، فقد شهدت القناة عبور 334 سفينة بإجمالى حمولات 19.7 مليون طن.