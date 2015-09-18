أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزب "تمرد": ننافس بـ21 مرشحًا للفردى وحملة تبرعات للإنفاق على الدعاية

Google+ Print
حزب "تمرد": ننافس بـ21 مرشحًا للفردى وحملة تبرعات للإنفاق على الدعاية حزب "تمرد": ننافس بـ21 مرشحًا للفردى وحملة تبرعات للإنفاق على الدعاية
قال رامى صلاح القيادى فى حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، تحت التأسيس، إن حزبه ينافس بـ21 مرشحًا على المقاعد الفردية فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بعمل حملة تبرعات من بين الأعضاء، لتكون مصدرًا للإنفاق على الحملات الدعائية للمرشحين.

وأضاف رامى صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يرفض الحصول على أى دعم مالى من أى جهة أو رجال أعمال كما تفعل الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يخشى منافسيه فى الدائرة التى سيخوض فيها الانتخابات، وهى السيدة زينب، مضيفاً:" أهالى السيدة زينب يقفوا بجانبى وسنتمكن من مواجهة المال السياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365