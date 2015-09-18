حزب "تمرد": ننافس بـ21 مرشحًا للفردى وحملة تبرعات للإنفاق على الدعاية

قال رامى صلاح القيادى فى حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، تحت التأسيس، إن حزبه ينافس بـ21 مرشحًا على المقاعد الفردية فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بعمل حملة تبرعات من بين الأعضاء، لتكون مصدرًا للإنفاق على الحملات الدعائية للمرشحين.

وأضاف رامى صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يرفض الحصول على أى دعم مالى من أى جهة أو رجال أعمال كما تفعل الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يخشى منافسيه فى الدائرة التى سيخوض فيها الانتخابات، وهى السيدة زينب، مضيفاً:" أهالى السيدة زينب يقفوا بجانبى وسنتمكن من مواجهة المال السياسى.