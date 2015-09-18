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بالصور.. السحابة السوداء تغطى سماء أجمل قرى كفر الشيخ

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بالصور.. السحابة السوداء تغطى سماء أجمل قرى كفر الشيخ بالصور.. السحابة السوداء تغطى سماء أجمل قرى كفر الشيخ
غطت السحابة السوداء قرية دقميرة الحائزة على أجمل قرية فى المسابقة الأخيرة التى أجرتها محافظة كفر الشيخ، حيث التقطت عدسة "اليوم السابع" للسحابة السوداء تغطى سماء القرية.

قرية دقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ مثلها مثل بقية القرى التى غطتها السحابة السوداء، فى ظل تقاعس المسئولين فى الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والبيئة، فى الحد من السحابة السوداء ومنع الفلاحين من حرق قش الأرز أو تحرير محاضر لهم.

ومن جانبه، أكد أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على دور الدولة فى البحث عن وسيلة للحد من حرق قش الأرز وإقناع الفلاح بضرر ما يقوم به، مضيفًا "هناك رسالة دكتوراه كتبت فى حرق قش الأرز لابد من الإطلاع عليها والاستفادة منها فى الحد من حرق قش الأرز".

ويذكر أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، دشنا مشروع الاستفادة من قش الأرز ومنع حرقه، وتم إسناد المشروع لأحد رجال الأعمال، ولم تبذل أى خطوات إيجابية فى مشروع الاستفادة من قش الأرز، ولم تعلن أى جهة رقابية عن تحريرها لمحاضر للفلاحين لحرقهم قش الأرز.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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