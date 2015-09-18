وحيد حامد لـ"خيرى رمضان": مهاجمو محلب "ضفادع"..وقلقان من شريف إسماعيل

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إن القوادين فرصتهم كبيرة فى عالم الفساد، ويكونون وراء عمليات فساد كبيرة تضر بمستقبل الأمة، موضحاً أن القواد هو الذى يبيع كل شىء دون أن يستحى، وليس لديه موانع أخلاقية لما هو عيب من غيره.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، "عندما تصبح الرشوة تذاكر حج وبدل كما حدث فى قضية الفساد الأخيرة، فإن الفساد ينفذ أجندة ويكرر نفسه".

وتوجه وحيد حامد، بالشكر للمهندس إبراهيم محلب، واصفًا إياه بأنه أعطى الكثير، قائلاً "ولكنه تعرض لظلم كبير من "ضفادع"، التى لم تكف عن النقيق، دون رؤية أو روية"، مستطرداً: "تحية لهذا الرجل".

وأشار وحيد حامد، إلى أن لديه قلق من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه وقد يكون كفاءة كبيرة، قائلاً: "رجل مريض.. وعمل عملية قلب مفتوح، وأدوية هذا المرض تهد جملاً، ونحتاج فى هذه المرحلة شابًا مكتمل الصحة يستطيع أن يتجمل العبء الذى لا يتحمله بشر".

ووصف وحيد حامد، رد شريف إسماعيل على علاقته بمحمد فودة بأنه "رد متهافت".