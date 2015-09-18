أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وحيد حامد لـ"خيرى رمضان": مهاجمو محلب "ضفادع"..وقلقان من شريف إسماعيل

Google+ Print
وحيد حامد لـ"خيرى رمضان": مهاجمو محلب "ضفادع"..وقلقان من شريف إسماعيل وحيد حامد لـ"خيرى رمضان": مهاجمو محلب "ضفادع"..وقلقان من شريف إسماعيل
قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إن القوادين فرصتهم كبيرة فى عالم الفساد، ويكونون وراء عمليات فساد كبيرة تضر بمستقبل الأمة، موضحاً أن القواد هو الذى يبيع كل شىء دون أن يستحى، وليس لديه موانع أخلاقية لما هو عيب من غيره.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، "عندما تصبح الرشوة تذاكر حج وبدل كما حدث فى قضية الفساد الأخيرة، فإن الفساد ينفذ أجندة ويكرر نفسه".

وتوجه وحيد حامد، بالشكر للمهندس إبراهيم محلب، واصفًا إياه بأنه أعطى الكثير، قائلاً "ولكنه تعرض لظلم كبير من "ضفادع"، التى لم تكف عن النقيق، دون رؤية أو روية"، مستطرداً: "تحية لهذا الرجل".

وأشار وحيد حامد، إلى أن لديه قلق من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه وقد يكون كفاءة كبيرة، قائلاً: "رجل مريض.. وعمل عملية قلب مفتوح، وأدوية هذا المرض تهد جملاً، ونحتاج فى هذه المرحلة شابًا مكتمل الصحة يستطيع أن يتجمل العبء الذى لا يتحمله بشر".

ووصف وحيد حامد، رد شريف إسماعيل على علاقته بمحمد فودة بأنه "رد متهافت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365