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مجمعات "النيل الاستهلاكية": وفرنا 6500 خروف استعداد لعيد الأضحى المبارك

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مجمعات "النيل الاستهلاكية": وفرنا 6500 خروف استعداد لعيد الأضحى المبارك مجمعات "النيل الاستهلاكية": وفرنا 6500 خروف استعداد لعيد الأضحى المبارك
أعلنت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توفير 3 آلاف خروف بلدى لأضحية العيد مع توفير لحوم 2000 خروف بلدى بسعر الكيلو 70 جنيها، وكذلك توفير 1500 خروف مارينو بسعر الكيلو 45 جنيها، وكذلك توفير لحوم ضانى مجمد أسترالى بسعر 39 جنيها.

وأكد محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، توفير منتجات اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة 25% وزيادة المعروض يوميا لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى، مع توفير السلع الغذائية أولا بأول للمواطنين.

وكشف رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية عن طرح لحوم البتلو بالمجمعات، بعد قرار وزارة الزراعة بالسماح ببيعها حتى عيد الأضحى لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، لافتا إلى أن تعمل على توفير المنتجات والسلع الغذائية.

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مصر 365

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