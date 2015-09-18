مهمة الدوري الأوروبي .. تريزيجيه خارج قمة أندرلخت وموناكو

خرج محمود حسن تريزيجيه من التشكيل الأساسي والاحتياطي لنادي أندرلخت في موجهة موناكو.

موناكو يحل ضيفا على أندرلخت في قمة المجموعة العاشرة بجوار توتنام الإنجليزي وموناكو الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني.

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله لصفوف الفريق البلجيكي قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الأسبوع الجاري.

وشارك لاعب الأهلي السابق في مباراة فريق الشباب أمام جنك في دوري تحت 21 عاما يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان بيسنيك هاسي المدير الفني لنادي أنرلخت قد أكد في وقت سابق صعوبة ظهور تريزيجيه في لقاء موناكو وخصوصا إنه " كان أسبوعا صعبا بالنسبة إليه".

وكان تريزيجيه قد نشر صورة "مسيئه" على حسابه الشخصي (انستجرام) قبل أن يؤكد النادي البلجيكي اعتذار اللاعب. (طالع التفاصيل).