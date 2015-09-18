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أوقاف كفر الشيخ: خطبة الجمعة عن التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيرس سى

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أوقاف كفر الشيخ: خطبة الجمعة عن التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيرس سى أوقاف كفر الشيخ: خطبة الجمعة عن التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيرس سى
أكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم التنبيه على جميع الأئمة بدائرة المحافظة، أن تتناول الخطبة الثانية فى خطبة اليوم الجمعة، التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى.

وقال الفقى، إن المحافظ قرر تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة من السكرتير العام ومدير عام الأوقاف، ومدير عام الصحة ومدير عام الشباب والرياضة، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل مركز تختص اللجان المذكورة بمراقبة وتجميع جلود الأضاحى من المتبرعين، وذلك فى الساحات ومراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، على أن يسلم الإيصال المعد لهذا الغرض للمتبرع وسوف تقوم اللجان ببيع الجلود لصالح مرضى الكبد فيروس سى.

وناشد الفقى أبناء المحافظة المبادرة بالتبرع من باب فقه الأولويات، فالمرضى أولى بالرعاية، لاسيما أن فيهم من يحتاجون فعلاً إلى الرعاية الاجتماعية والصحية.

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