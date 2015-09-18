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مدير غرفة العمليات بجنوب سيناء يؤكد تأخر طائرة 5 ساعات فى مطار شرم الشيخ

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مدير غرفة العمليات بجنوب سيناء يؤكد تأخر طائرة 5 ساعات فى مطار شرم الشيخ مدير غرفة العمليات بجنوب سيناء يؤكد تأخر طائرة 5 ساعات فى مطار شرم الشيخ
أكد العميد عصام خضر، مدير عام غرفة العمليات والأزمات بديوان محافظة جنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تأخر طائرة تابعة لمصر للطيران فى مطار شرم الشيخ، لمدة تزيد عن 5 ساعات، والتى كانت متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة.

وأضاف مدير غرفة العمليات أن عددا من المسافرين قاموا بتحرير محاضر ضد للطيران.

وأشار اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء، إلى أن حركة الطيران طبيعية فى مطار شرم الشيخ، فيما يتعلق بالطائرات المتجهة إلى دول عربية وأجنبية.

وقال مصدر مسئول فى ديوان عام محافظة جنوب سيناء إنه لم تُخطر الجهات المعنية بسبب تأخر الطائرة حتى الآن.

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مصر 365

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