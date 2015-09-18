يوسف بعد الهزيمة أمام الزمالك: فخور بما قدمته أمام ' منتخب مصر '

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس للموسم الرابع على التوالي وذلك بعد إقصاء سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 التي تألق فيها محمود جنش حارس المرمى عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وصد جنش ثلاث ركلات ترجيحية رجحت كفة الزمالك ليصدم بالأهلي في نهائي كأس مصر يوم الأثنين المقبل.

وشهدت المباراة إثارة في أجوائها بسبب وجود مرتضى منصور رئيس النادي في المدرجات بجانب قرارات تحكيمية جدلية.

لكن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي في حين لم يكن للزمالك أنيابا هجومية طوال المباراة.

وأهدر للزمالك محمد إبراهيم وأحمد حسن مكي. وفشل من سموحة في تسجيل ركلات الترجيح أحمد نبيل مانجا وأيمن أشرف ومحمود عزت.

وأحرز أحمد توفيق الركلة السادسة الحاسمة بنجاح ليصعد بفريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك سيء

ودخل الزمالك المباراة مهزوزا من البداية وسيطر سموحة على مجريات المباراة وكان أخطر.

وهدد سموحة مرمى محمود جنش مرتين في أول سبع دقائق لكن الأخير تعامل معهما بنجاح.

تصويبة من محمود سيد في الدقيقة الثانية أمسكها بثبات.

وأخرى في الدقيقة السابعة عن طريق هاني العجيزي حولها إلى ركنية.

وكاد المهدي سليمان أن يكلف فريقه ركلة جزاء بدفع باسم مرسي بعد محاولة فاشلة في مراوغته. لكن الحكم محمد حنفي أمر باستئناف اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني كاد أحمد حمودي أن يسجل بعد مجهود محمود كهربا لكنه صوب بيساره في السماء.

تغييرات

وفي الشوط الثاني أجرى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تغييرين بالدفع بمحمد إبراهيم ومصطفى فتحي بدلا من أحمد حمودي وباسم مرسي.

وسارت المباراة باستحواذ للزمالك في الشوط الثاني لكن دون خطورة.

وفي المقابل تراجع مستوى سموحة عكس الشوط الأول.

وانتهت المباراة بركلة حرة مباشرة سددها حسن مكي جميلة لكن المهدي سليمان حافظ على نظافة شباكه.

ركلات مثيرة

بدأت ركلات الترجيح إثارة مبكرة من خلال إهدار محمد إبراهيم لركلة الترجيح الأولى للزمالك.

لكن بدأ جنش في التأهل بإمساك الكرة في ركلة نبيل مانجا الثالثة ثم أيمن أشرف الرابعة.

لكن حسن مكي جعل النتيجة متعادلة بإهداره الخامسة.

واحتكم الفريقان لركلة سادسة أمسكها جنش من محمود عزت.. وحسمها توفيق بصاروخ في الشباك.

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