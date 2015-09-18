باسم مرسي عن إصابته: أنا جاهز للأهلي

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك أن الإصابة التي تلقاها في لقاء سموحة يوم الخميس لن تمنعه من المشاركة في لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أزاح سموحة من كأس مصر من الدور نصف النهائي عقب التغلب عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض مرسي للإصابة في الكتف بعد التحامه بمحمود عزت مدافع سموحة أثناء المباراة.

وتحدث مرسي قائلا:"أنا لا أعاني من أي إصابة مجرد كدمة بسيطة".

وتابع"سوف أتدرب بشكل اعتيادي مع الفريق استعدادا للقاء القمة".

وأتم"هدفنا الفوز في المباراة المقبلة من أجل الفوز بالكأس بعد التتويج بالدوري".