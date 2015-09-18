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لو بترضّعى خليكى حريصة.. أدوية تؤثر على طفلك الرضيع اعرفيها

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لو بترضّعى خليكى حريصة.. أدوية تؤثر على طفلك الرضيع اعرفيها لو بترضّعى خليكى حريصة.. أدوية تؤثر على طفلك الرضيع اعرفيها
فترة الرضاعة الطبيعية من أهم مراحل بناء الجسم لدى الإنسان، وكلما حصل الطفل على جميع العناصر الضرورية، من لبن الأم، أثّر ذلك إيجابًا على نموه فى المراحل العمرية اللاحقة.

فى السطور التالية يوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أهم العلاجات الدوائية التى يجب على الأم تجنب تناولها طوال فترة الرضاعة، نظرا لقدرتها على الوصول للبن الثدى ومنه للطفل الرضيع وهم:
>- بعض أنواع المضادات الحيوية التى تؤثر سلبا على نمو العظام لدى الأطفال.
>- علاجات أدوار البرد والمقاومة لفيروس الأنفلونزا.
>- علاجات تنظيم عمل الغدد .
>- العلاجات الدوائية للأمراض السلوكية والنفسية.
>- المنشطات .
>- علاجات بعض الأمراض النفسية كمرض الصرع ومضادات الاكتئاب.
>- الجرعات الزائدة لبعض العلاجات المسموح بتناولها فى فترة الرضاعة، ولكن بجرعات محددة لا يجب تجاوزها.

وفى جميع الحالات ينصح أستاذ طب وسلوك الأطفال باستشارة الطبيب قبل تناول العلاج، وعدم تناول أى دواء بشكل عشوائى، مع الحرص على معرفة الجرعات التى لا يجب تجاوزها من الأدوية، وبالنسبة للأمراض المزمنة يجب استشارة الطبيب المعالج عن البدائل المسموح بتناولها فى فترة الرضاعة.
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