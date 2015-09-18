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حظك اليوم لبرج الدلو السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج الدلو السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج الدلو السبت 2015/9/19

لبرج الدلو:


>على الصعيد العاطفى: قد تشعر اليوم مولود بالفراغ الكبير فى حياتك وتتمنى من كل قلبك أن تعيش حالة من المغامرة العاطفية، حاول أن تبحث عن الشخص الذى تراه مناسبًا لخوض المغامرة معه.

على الصعيد المهنى: قد تواجه بعض السلبيات فى مجال العمل ولكن شخصيتك الإيجابية قد تتغلب على تلك السلبيات، حاول أن تشترك فى فريق عمل حتى تحصل على المزيد من الخبرات.

على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم بالصداع الشديد نتيجة التعرض للعمل الشاق فاحرص على زيارة الطبيب حتى تطمئن على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>إذا كنت تتطلع للتغيير فى مجال العمل منذ فترة، لديك الفرصة مولود برج الدلو الآن لإحداث هذا التغيير.

تستطيع قبول أعمال جديدة فى العمل فى أى وقت، وسيمدك الحبيب بالتحفيز المطلوب. ستتلقى الكثير من الاهتمام اليوم، فأنت تشعر بدعم قوى وبالتالى ستشعر بالأمان.

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مصر 365

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