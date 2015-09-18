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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/9/19

لبرج الأسد:


>على الصعيد العاطفى: تشعر اليوم مولود برج الأسد أن الحبيب بدأ فى إهمالك ولم يصبح يعاملك المعاملة التى تعودت عليها منه، حاول أن تواجهه بهذا الشعور ولاحظ ردة فعله تجاه كلامك.

على الصعيد المهنى: تساعدك الظروف والأحوال المحيطة بك اليوم على إحداث نقلة نوعية فى عملك فاحرص على عدم ضياع تلك الفرصة، إذا واجهتك بعض العقبات اليوم فاعلم أنها بسبب التشتت وعدم التركيز.

على الصعيد الصحى: تبدو حالتك الصحية اليوم مولود برج الأسد جيدة جدًا بسبب حرصك على الحفاظ على نظامك الغذائى فحاول الاستمرار فى ذلك ولا تقلل منه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم


>ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن تقوم بعرض خدماتك على الآخرين، أنت شخص سخى وجواد ولا تخفى أى معلومة وتحب مساعدة أى شخص حتى لو لم تكن على علاقة به.

هناك بعض الأمور قد تكون غامضة ومربكة فى البداية، ولكن بمجرد بدء التحدث عنها مع الزملاء أو الأصدقاء سيختفى هذا الغموض.
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مصر 365

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