حظك اليوم لبرج الميزان السبت 2015/9/19

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد العاطفى: تنعم اليوم مولود برج الميزان بالأجواء الرومانسية الهادئة بينك وبين الحبيب، حاول أن تدعوه اليوم إلى قضاء ليلة عشاء رومانسى فى أحد الأماكن المخصصة.

على الصعيد المهنى: لديك قدرة كبيرة على الابتكار ما يساعدك على النجاح والتقدم فى حياتك المهنية، حاول أن تحرص على الدبلوماسية فى علاقتك بزملاء العمل وتقبل آراء الجميع.

على الصعيد الصحى: أنت فى حاجة إلى الإكثار من البروتينات والألياف فى الأنظمة الغذائية التى تتبعها، هذه المواد تفيد الجسم فى الحماية من الأمراض.

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

ربما تستيقظ اليوم مولود برج الميزان من نومك فى حالة غريبة وغامضة بسبب شيء ما، ستسمع أخبارًا سارة على مدار اليوم.

بعد فترة الظهيرة، عليك أن تستعد للذهاب لحفلة أو اجتماع رسمى. تبدو مستعدًا لمواجهة أى كلمة أو فعل قد تصدر من البعض فى هذا المكان.