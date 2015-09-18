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حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 2015/9/19

لبرج الجوزاء:


>على الصعيد العاطفى: حاول مولود ألا تهتم كثيرًا بالمظهر الخارجى وخاصة للشريك فحاول أن تنظر إلى روحه الداخلية ولا تبالغ فى الاهتمام بمظهره الخارجى فلن يفيدك فى شىء.

على الصعيد المهنى: الفرصة اليوم غير مناسبة للبحث عن الوظائف الجديدة فجميع العروض التى تلقيتها اليوم غير مناسبة لك، حاول أن تركز فى عملك الحالى فأنت شخص محبوب.

على الصعيد الصحى: حاول أن تتخلى عن النوم بالطريقة العشوائية وخطط لنفسك جدولاً يضمن لك أوقات نوم ثابتة للحفاظ على صحتك من الأمراض

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن يكون مزاجك متقلبا اليوم، وتحاول أن تعود إلى وضعك الطبيعى ولكنك تجد صعوبة فى ذلك، حاول البحث عن سبب توترك وقلقك.

قد تتخذ قرارًا يدهشك ويدهش من حولك. قد تقرر فجأة الذهاب إلى غرفتك والجلوس بمفردك بدلا من الاختلاط بالأسرة أو الأصدقاء.

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مصر 365

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