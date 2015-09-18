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حظك اليوم لبرج الحوت السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج الحوت السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج الحوت السبت 2015/9/19

لبرج الحوت:


>على الصعيد العاطفى: ربما تحتاج اليوم مولود لأن تأخذ قرارًا مهمًا بشأن الحالة العاطفية بينك وبين الشريك، لا تقلق أنت قادر على اتخاذ القرار واحترام نتائجه.

على الصعيد المهنى: قد يزداد راتبك اليوم ما يجعلك تشعر بالفرح الشديد فقد عملت جاهدًا لفترة طويلة من أجل هذه الزيادة، ربما تواجه عقبات فى العمل لكنك قادر على تخطيها بسهولة.

على الصعيد الصحى: لا تضعف أما الحلويات فسوف يزيد وزنك بصورة كبيرة وقد تسبب لك الأمراض فاعتبرها عدوًا لك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم


>حاول مولود برج الحوت إذا اقترح الشريك شيئًا غير مألوف بالنسبة لك أن تلبى رغباته، فقد تكتشف جانبًا جديدًا فى شخصيتك بهذه الطريقة.

قد تظهر المقترحات المفاجئة اليوم من مجموعة من الأصدقاء، فثق فى نفسك عند تقرير ما إذا كانت هذه المقترحات تناسبكن ناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، فالمناقشات المكثفة والمشتركة مهمة جدًا بالنسبة لك فى هذه المرحلة.

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مصر 365

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