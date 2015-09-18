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حظك اليوم لبرج الثور السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج الثور السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج الثور السبت 2015/9/19

لبرج الثور:


>على الصعيد العاطفى: تأتى مولود برج الثور الحالة العاطفية على قمة أولوياتك اليوم وتبدى اهتمامك الشديد بالحبيب ولذلك أنت تعيس فى حالة من الاستقرار والتناغم العاطفى.

على الصعيد المهنى: لا تتسرع اليوم فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالعمل المهنى حتى لا تقع فى المشكلات ولكى تتمكن من الوصول إلى أهدافك التى تسعى إلى تحقيقها منذ البداية.

على الصعيد الصحى: يحتاج جسمك إلى الكثير من السوائل فحاول أن تشرب اليوم أكبر قدر منها حتى تلاحظ التحسن فى الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>ينصح علماء الفلك مواليد برج الثور أن تختار الطريقة المناسبة لإنجاز المهام المطلوبة منك وكن إيجابيًا.
> إذا كنت تفكر فى مستقبلك لا تخاف من الأحداث القادمة، ارسم خطة جيدة لتحقيق أهدافك دون تضييع وقت، ستحقق النجاح قريبًا مهما كانت الخطوات والمهام صعبة.

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مصر 365

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