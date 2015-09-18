حظك اليوم لبرج القوس السبت 2015/9/19

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد العاطفى: الضغوطات التى تعانى منها مولود برج القوس فى مجال العمل تؤثر على العلاقة بينك وبين الحبيب، حاول أن تفصل بين الحياة المهنية والحياة العاطفية حتى لا تتدهور العلاقة.

>على الصعيد المهنى: انتبه اليوم إلى أدق التفاصيل فى المشروع الذى تقيمه حتى تصل إلى النجاح الذى ترغب فى تحقيقه، قد تعرض عليك فرصة مهنية من أحد الأصدقاء فتقبلها لعلها تقودك إلى تحقيق الأهداف.

على الصعيد الصحى: حاول أن تضع حالتك الصحية على رأس اهتماماتك حتى تحافظ على استقرارها وتلاحظ التحسن فى الأوضاع الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>حان الوقت مولود برج القوس لإجراء بعض التغييرات فى حياتك. لا تعتمد على الآخرين ليحلوا لك مشاكلك. اليوم، أنت فى حالة جيدة وسلوكك إيجابى، وستكون قادرًا على تحفيز الآخرين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أولوياتك أوضح من المعتاد، وهذا يعطيك مميزات مختلفة فى مكان العمل.