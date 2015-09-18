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حظك اليوم لبرج العقرب السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج العقرب السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج العقرب السبت 2015/9/19

لبرج العقرب:


>على الصعيد العاطفى: ينتظر منك مولود الحبيب اليوم أن تتذكر تاريخ يوم ميلاده فلا تخذله واستعد للاحتفال معه، واحضر له أجمل الهدايا حتى يشعر منك بالاهتمام وتسود مشاعر الود القوية بينكما.

على الصعيد المهنى: هناك ازدهار فى وضعك المهنى فقد تحتل مكانه أفضل فى العمل المهنى، يأتى ذلك بفضل أدائك الجيد والمثالى للعمل وتركيزك وإتقانك للمهام التى تقوم بإنجازها.
>على الصعيد الصحى: قد تعانى اليوم من حالة نفسية سيئة، حاول أن تعافى منها سريعًا حتى لا تترك آثارًا سلبية على صحتك الجسدية.
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توقعات علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم


>إذا عرض عليك مولود برج العقرب أحد الأشخاص اليوم مشروعًا ما، وشعرت أنك لا ترغب فى المشاركة فيه، فلا تخجل من الرفض. إذا كنت تشعر بالخوف وعدم الأمان، ابحث عن مكان هادئ وتحدث مع أحد أفراد أسرتك عن سبب خوفك.
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مصر 365

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