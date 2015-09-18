حظك اليوم لبرج الجدى السبت 2015/9/19

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد العاطفى: حاول مولود برج الجدى أن تشارك حبيبك فى التخطيط للمراحل المستقبلية فى حياتكما العاطفية، واحرص على أن تكون أكثر صراحة ووضوحًا معه.

على الصعيد المهنى: ابتعد فى هذه الفترة عن الاستثمارات فى مجال العقارات فأنت لا تمتلك الخبرة الكافية لذلك، ركز فى مجال عملك الحالى فقد تتلقى مكافأة فى الفترة المقبلة

>على الصعيد الصحى: احرص دائمًا على تواجد الأطعمة الملونة فى وجباتك اليومية فهذا الأمر يساعد على تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>ينصح علماء الفلك مواليد برج الجدى ألا تهتم إذا ظهرت متوترًا وعلى غير طبيعتك، فأنت مستعد لكل الأحداث تستطيع التعامل مع المشروعات التى كنت تؤجلها منذ زمن.

كما ينصح مولود برج الجدى أن تستغل حماسك وحاول أن تعمل فى فريق، ولا تخش أن تكون قائد المجموعة، فلديك المقومات الضرورية لذلك.

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