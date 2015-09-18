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حظك اليوم لبرج العذراء السبت 2015/9/19

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حظك اليوم لبرج العذراء السبت 2015/9/19 حظك اليوم لبرج العذراء السبت 2015/9/19

لبرج العذراء:

على الصعيد العاطفى: قد يحدث اليوم مولود سوء تفاهم بينك وبين الحبيب بسبب أحد الأمور الحياتية اليومية، فاحذر من المناقشات العنيفة التى لا تحل الأمور بل تزيدها تدهورًا.
>على الصعيد المهنى: لديك القدرة الكبيرة على الإقناع التى ستساعدك على تحقيق أهدافك المهنية، حاول أن تواجه المشكلات التى تواجهك مع زملاء العمل لكى تصل إلى الحلول المناسبة.
>على الصعيد الصحى: تحتاج اليوم إلى الراحة والانسجام بعد القيام بالأعمال الشاقة على مدار اليوم، حاول أن تعطى نفسك الوقت اللازم للراحة.
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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء

إذا كنت تشعر مولود برج العذراء بالضعف اليوم عندما مواجهة أى تحديات أو صعوبات، يجب عليك أن تدافع عن أحلامك وطموحاتك. يقترب منك أحد الأشخاص اليوم للتعرف عليك وربما يعرض عليك المشاركة فى مشروع ما.
>لا تقبل مولود برج العذراء أى عروض اليوم حتى تستقر نفسيًا.

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مصر 365

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