حظك اليوم لبرج السرطان السبت 2015/9/19

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد العاطفى: مولود برج السرطان والحبيب اليوم فى أمس الحاجة إلى الهدوء والاستقرار العاطفى فلا تتردد فى مناقشة الأمور التى تعكر عليكما صفو تلك العلاقة، فالحوار يصل بكم إلى الحلول المناسبة.

على الصعيد المهنى: تمتلك اليوم مجموعة من الأفكار الجديدة والمهمة بالنسبة لمجال عملك فلا تتردد فى عرضها على المديرين والرؤساء فسوف تلقى ترحيبًا وقبولاً منهم تزيد من ثقتهم بك.

على الصعيد الصحى: لا تتقشف فى النظام الغذائى الذى تسير عليه بهدف الوصول السريع إلى النحافة، لأنك بذلك تعمل على إضعاف صحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>تستمد قوتك اليوم مولود برج السرطان من بعض الأشخاص الذين يقدمون الدعم دائما.

سيزداد اليوم تشجيع هؤلاء الأشخاص لك اليوم لأنهم حريصون على نجاحك وتفوقك.

تستطيع مولود برج السرطان اليوم التحكم فى مشاعرك بشكل كبير. كما يمكنك أيضًا السيطرة على أى فوضى خاصة فى مكان العمل.