حظك اليوم للأبراج الفلكية ليوم الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

حظك اليوم لبرج الجدى:

على تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>على الصعيد العاطفى: تشعر اليوم مولود برج الأسد أن الحبيب بدأ فى إهمالك ولم يصبح يعاملك المعاملة التى تعودت عليها منه، حاول أن تواجهه بهذا الشعور ولاحظ ردة فعله تجاه كلامك.>على الصعيد المهنى: تساعدك الظروف والأحوال المحيطة بك اليوم على إحداث نقلة نوعية فى عملك فاحرص على عدم ضياع تلك الفرصة، إذا واجهتك بعض العقبات اليوم فاعلم أنها بسبب التشتت وعدم التركيز.>على الصعيد الصحى: تبدو حالتك الصحية اليوم مولود برج الأسد جيدة جدًا بسبب حرصك على الحفاظ على نظامك الغذائى فحاول الاستمرار فى ذلك ولا تقلل منه.>ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن تقوم بعرض خدماتك على الآخرين، أنت شخص سخى وجواد ولا تخفى أى معلومة وتحب مساعدة أى شخص حتى لو لم تكن على علاقة به.>هناك بعض الأمور قد تكون غامضة ومربكة فى البداية، ولكن بمجرد بدء التحدث عنها مع الزملاء أو الأصدقاء سيختفى هذا الغموض.>على الصعيد العاطفى: تأتى مولود برج الثور الحالة العاطفية على قمة أولوياتك اليوم وتبدى اهتمامك الشديد بالحبيب ولذلك أنت تعيس فى حالة من الاستقرار والتناغم العاطفى.>على الصعيد المهنى: لا تتسرع اليوم فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالعمل المهنى حتى لا تقع فى المشكلات ولكى تتمكن من الوصول إلى أهدافك التى تسعى إلى تحقيقها منذ البداية.>على الصعيد الصحى: يحتاج جسمك إلى الكثير من السوائل فحاول أن تشرب اليوم أكبر قدر منها حتى تلاحظ التحسن فى الحالة الصحية.>ينصح علماء الفلك مواليد برج الثور أن تختار الطريقة المناسبة لإنجاز المهام المطلوبة منك وكن إيجابيًا.> إذا كنت تفكر فى مستقبلك لا تخاف من الأحداث القادمة، ارسم خطة جيدة لتحقيق أهدافك دون تضييع وقت، ستحقق النجاح قريبًا مهما كانت الخطوات والمهام صعبة.>على الصعيد العاطفى: حاول مولود برج الجدى أن تشارك حبيبك فى التخطيط للمراحل المستقبلية فى حياتكما العاطفية، واحرص على أن تكون أكثر صراحة ووضوحًا معه.>على الصعيد المهنى: ابتعد فى هذه الفترة عن الاستثمارات فى مجال العقارات فأنت لا تمتلك الخبرة الكافية لذلك، ركز فى مجال عملك الحالى فقد تتلقى مكافأة فى الفترة المقبلة>على الصعيد الصحى: احرص دائمًا على تواجد الأطعمة الملونة فى وجباتك اليومية فهذا الأمر يساعد>ينصح علماء الفلك مواليد برج الجدى ألا تهتم إذا ظهرت متوترًا وعلى غير طبيعتك، فأنت مستعد لكل الأحداث تستطيع التعامل مع المشروعات التى كنت تؤجلها منذ زمن.>كما ينصح مولود برج الجدى أن تستغل حماسك وحاول أن تعمل فى فريق، ولا تخش أن تكون قائد المجموعة، فلديك المقومات الضرورية لذلك.>على الصعيد العاطفى: حاول مولود برج الجوزاء ألا تهتم كثيرًا بالمظهر الخارجى وخاصة للشريك فحاول أن تنظر إلى روحه الداخلية ولا تبالغ فى الاهتمام بمظهره الخارجى فلن يفيدك فى شىء.>على الصعيد المهنى: الفرصة اليوم غير مناسبة للبحث عن الوظائف الجديدة فجميع العروض التى تلقيتها اليوم غير مناسبة لك، حاول أن تركز فى عملك الحالى فأنت شخص محبوب.>على الصعيد الصحى: حاول أن تتخلى عن النوم بالطريقة العشوائية وخطط لنفسك جدولاً يضمن لك أوقات نوم ثابتة للحفاظ على صحتك من الأمراض

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن يكون مزاجك متقلبا اليوم، وتحاول أن تعود إلى وضعك الطبيعى ولكنك تجد صعوبة فى ذلك، حاول البحث عن سبب توترك وقلقك.

> قد تتخذ قرارًا يدهشك ويدهش من حولك. قد تقرر فجأة الذهاب إلى غرفتك والجلوس بمفردك بدلا من الاختلاط بالأسرة أو الأصدقاء.

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حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>على الصعيد العاطفى: قد تبذل اليوم مولود برج الحمل الجهد الكثير فى أثناء البحث عن الحب والشخص الذى يمكنك الارتباط به، وقد تفاجأ أنك ستجده بسهولة.>على الصعيد المهنى: تحتاج اليوم إلى تنظيم جدول أعمالك وتحديد الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها حسب الأولوية، والحماسة التى تمتلكها سوف تساعدك على الوصول إلى ما تريد بكل سهولة.>على الصعيد الصحى: لا تتردد فى الذهاب إلى دكتور التغذية حتى تتمكن من استعادة لياقتك البدنية فهو سيقدم لك النصائح المناسبة لذلك ويتابع حالتك حتى تصل إلى ما تريد>حالتك النفسية مولود برج الحمل لا تسمح لك بمعاونة أو مساعدة أى شخص اليوم. تريد أن تعمل بمفردك دون مساعدة من الآخرين. يجب أن تخرج اليوم من هذه الحالة السيئة وتعيش بشكل طبيعى. عليك أن تتفاعل مع محيطك وتأكد أنك ستكون بحاجة إلى نصائحهم.>على الصعيد العاطفى: ربما تحتاج اليوم مولود برج الحوت لأن تأخذ قرارًا مهمًا بشأن الحالة العاطفية بينك وبين الشريك، لا تقلق أنت قادر على اتخاذ القرار واحترام نتائجه.>على الصعيد المهنى: قد يزداد راتبك اليوم ما يجعلك تشعر بالفرح الشديد فقد عملت جاهدًا لفترة طويلة من أجل هذه الزيادة، ربما تواجه عقبات فى العمل لكنك قادر على تخطيها بسهولة.>على الصعيد الصحى: لا تضعف أما الحلويات فسوف يزيد وزنك بصورة كبيرة وقد تسبب لك الأمراض فاعتبرها عدوًا لك.>حاول مولود برج الحوت إذا اقترح الشريك شيئًا غير مألوف بالنسبة لك أن تلبى رغباته، فقد تكتشف جانبًا جديدًا فى شخصيتك بهذه الطريقة.

قد تظهر المقترحات المفاجئة اليوم من مجموعة من الأصدقاء، فثق فى نفسك عند تقرير ما إذا كانت هذه المقترحات تناسبكن ناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، فالمناقشات المكثفة والمشتركة مهمة جدًا بالنسبة لك فى هذه المرحلة.

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد العاطفى: قد تشعر اليوم مولود برج الدلو بالفراغ الكبير فى حياتك وتتمنى من كل قلبك أن تعيش حالة من المغامرة العاطفية، حاول أن تبحث عن الشخص الذى تراه مناسبًا لخوض المغامرة معه.>على الصعيد المهنى: قد تواجه بعض السلبيات فى مجال العمل ولكن شخصيتك الإيجابية قد تتغلب على تلك السلبيات، حاول أن تشترك فى فريق عمل حتى تحصل على المزيد من الخبرات.>على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم بالصداع الشديد نتيجة التعرض للعمل الشاق فاحرص على زيارة الطبيب حتى تطمئن على حالتك الصحية.>إذا كنت تتطلع للتغيير فى مجال العمل منذ فترة، لديك الفرصة مولود برج الدلو الآن لإحداث هذا التغيير.> تستطيع قبول أعمال جديدة فى العمل فى أى وقت، وسيمدك الحبيب بالتحفيز المطلوب. ستتلقى الكثير من الاهتمام اليوم، فأنت تشعر بدعم قوى وبالتالى ستشعر بالأمان.>على الصعيد العاطفى: مولود برج السرطان والحبيب اليوم فى أمس الحاجة إلى الهدوء والاستقرار العاطفى فلا تتردد فى مناقشة الأمور التى تعكر عليكما صفو تلك العلاقة، فالحوار يصل بكم إلى الحلول المناسبة.

على الصعيد المهنى: تمتلك اليوم مجموعة من الأفكار الجديدة والمهمة بالنسبة لمجال عملك فلا تتردد فى عرضها على المديرين والرؤساء فسوف تلقى ترحيبًا وقبولاً منهم تزيد من ثقتهم بك.

>على الصعيد الصحى: لا تتقشف فى النظام الغذائى الذى تسير عليه بهدف الوصول السريع إلى النحافة، لأنك بذلك تعمل على إضعاف صحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء

>تستمد قوتك اليوم مولود برج السرطان من بعض الأشخاص الذين يقدمون الدعم دائما.>سيزداد اليوم تشجيع هؤلاء الأشخاص لك اليوم لأنهم حريصون على نجاحك وتفوقك.> تستطيع مولود برج السرطان اليوم التحكم فى مشاعرك بشكل كبير. كما يمكنك أيضًا السيطرة على أى فوضى خاصة فى مكان العمل.>على الصعيد العاطفى: قد يحدث اليوم مولود برج العذراء سوء تفاهم بينك وبين الحبيب بسبب أحد الأمور الحياتية اليومية، فاحذر من المناقشات العنيفة التى لا تحل الأمور بل تزيدها تدهورًا.>على الصعيد المهنى: لديك القدرة الكبيرة على الإقناع التى ستساعدك على تحقيق أهدافك المهنية، حاول أن تواجه المشكلات التى تواجهك مع زملاء العمل لكى تصل إلى الحلول المناسبة.>على الصعيد الصحى: تحتاج اليوم إلى الراحة والانسجام بعد القيام بالأعمال الشاقة على مدار اليوم، حاول أن تعطى نفسك الوقت اللازم للراحة.

إذا كنت تشعر مولود برج العذراء بالضعف اليوم عندما مواجهة أى تحديات أو صعوبات، يجب عليك أن تدافع عن أحلامك وطموحاتك. يقترب منك أحد الأشخاص اليوم للتعرف عليك وربما يعرض عليك المشاركة فى مشروع ما.

>لا تقبل مولود برج العذراء أى عروض اليوم حتى تستقر نفسيًا.

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد العاطفى: ينتظر منك مولود برج العقرب الحبيب اليوم أن تتذكر تاريخ يوم ميلاده فلا تخذله واستعد للاحتفال معه، واحضر له أجمل الهدايا حتى يشعر منك بالاهتمام وتسود مشاعر الود القوية بينكما.>على الصعيد المهنى: هناك ازدهار فى وضعك المهنى فقد تحتل مكانه أفضل فى العمل المهنى، يأتى ذلك بفضل أدائك الجيد والمثالى للعمل وتركيزك وإتقانك للمهام التى تقوم بإنجازها.>على الصعيد الصحى: قد تعانى اليوم من حالة نفسية سيئة، حاول أن تعافى منها سريعًا حتى لا تترك آثارًا سلبية على صحتك الجسدية.>إذا عرض عليك مولود برج العقرب أحد الأشخاص اليوم مشروعًا ما، وشعرت أنك لا ترغب فى المشاركة فيه، فلا تخجل من الرفض. إذا كنت تشعر بالخوف وعدم الأمان، ابحث عن مكان هادئ وتحدث مع أحد أفراد أسرتك عن سبب خوفك.>على الصعيد العاطفى: الضغوطات التى تعانى منها مولود برج القوس فى مجال العمل تؤثر على العلاقة بينك وبين الحبيب، حاول أن تفصل بين الحياة المهنية والحياة العاطفية حتى لا تتدهور العلاقة.>على الصعيد المهنى: انتبه اليوم إلى أدق التفاصيل فى المشروع الذى تقيمه حتى تصل إلى النجاح الذى ترغب فى تحقيقه، قد تعرض عليك فرصة مهنية من أحد الأصدقاء فتقبلها لعلها تقودك إلى تحقيق الأهداف.

على الصعيد الصحى: حاول أن تضع حالتك الصحية على رأس اهتماماتك حتى تحافظ على استقرارها وتلاحظ التحسن فى الأوضاع الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

حظك اليوم لبرج الميزان:

>حان الوقت مولود برج القوس لإجراء بعض التغييرات فى حياتك. لا تعتمد على الآخرين ليحلوا لك مشاكلك. اليوم، أنت فى حالة جيدة وسلوكك إيجابى، وستكون قادرًا على تحفيز الآخرين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أولوياتك أوضح من المعتاد، وهذا يعطيك مميزات مختلفة فى مكان العمل.>على الصعيد العاطفى: تنعم اليوم مولود برج الميزان بالأجواء الرومانسية الهادئة بينك وبين الحبيب، حاول أن تدعوه اليوم إلى قضاء ليلة عشاء رومانسى فى أحد الأماكن المخصصة.

على الصعيد المهنى: لديك قدرة كبيرة على الابتكار ما يساعدك على النجاح والتقدم فى حياتك المهنية، حاول أن تحرص على الدبلوماسية فى علاقتك بزملاء العمل وتقبل آراء الجميع.

على الصعيد الصحى: أنت فى حاجة إلى الإكثار من البروتينات والألياف فى الأنظمة الغذائية التى تتبعها، هذه المواد تفيد الجسم فى الحماية من الأمراض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>ربما تستيقظ اليوم مولود برج الميزان من نومك فى حالة غريبة وغامضة بسبب شيء ما، ستسمع أخبارًا سارة على مدار اليوم.> بعد فترة الظهيرة، عليك أن تستعد للذهاب لحفلة أو اجتماع رسمى. تبدو مستعدًا لمواجهة أى كلمة أو فعل قد تصدر من البعض فى هذا المكان.