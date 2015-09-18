"ايلي صعب" يشارك في أسبوع بيروت للفن بمجموعة من الشالات!

كما عوّدنا المصمّم "إيلي صعب" Elie Saab في احتفاليات سابقة بالموضة الراقية ضمن أسبوع بيروت للفنون Beirut Art Week، أراد هذه السنة، أن يشارك الزبونات المخلصات وأهل الصحافة والإعلام، شالاته العصرية الفاخرة، من خلال تطريز الأحرف الأوّلية من أسمائهم.

اختالت في الحفل الذي أقيم في البوتيك في وسط بيروت، عارضات بإطلالات مميّزة من المجموعة الجديدة للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2015-2016 تزيّنها الشالات، وإكسسوارات أخرى.

فلاقت الشالات التي تحمل توقيع "إيلي صعب" Elie Saab، مع تعاون شركة راتي الإيطالية Ratti s.p.a لصناعة الشالات المختلفة، إقبالاً واسعاً. وتتضمن المجموعة شالات الحرير والكشمير والفرو، بأشكال متعدّدة وأحجام وتطبيعات وألوان مختلفة.

كما تزيَّن المكان بقطعة فنّية باهرة من المعدن للنحات Seo Young Deok ليكتمل معها المشهد الفني.

ويؤكد صعب في مشاركته بأسبوع بيروت للفنون للسنة الثالثة على التوالي، على الوجه الحضاري والإبداعي الريادي للبنان.