مغرّدون: محمد بن راشد عوّدنا على تكريم أهل العطاء

تواصل التفاعل الشعبي الكبير مع وسم #ارفع_علم_الإمارات _ عالياً الذي واصل صدارته ترند الإمارات، حيث عبر المغردون عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الرشيدة التي دائماً ما تحرص على تكريم أبنائها الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء، وأكد المغردون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عوّد شعب الإمارات على تقدير العطاء وتكريم أهله، وخير دليل على ذلك دعوة سموه للتفاعل مع يوم العلم ورفع أعلام الدولة فوق المنازل والمؤسسات وفي كل مكان في البلاد وذلك تكريماً وعرفاناً لجهود رجال قواتنا المسلحة.

وغرد عبدالله الزعابي «سيظل مرفرفاً في السماء تعلوه العزة والكرامة وسيعلو ويرتفع بحكمة قيادتنا الرشيدة»، وتفاعل منذر بن نعمان «الوطن ثم الوطن ثم الوطن والعلم شامخ وعالٍ في سماه»، وقال محمد النزر الفلاسي «نحن شعب استثنائي متكاتف، مترابط، متسامح، من الحاكم و حتى أصغر مواطن، هذه نعمة من رب العالمين»، ودون احمداني «نحن نجسد ولاءنا وانتماءنا لدولة الإمارات في تضحياتنا قولاً وفعلاً وستبقى راية الوطن عالية خفاقة شامخة بإذن الله».

عالي القمم

ودونت فاطمة «أقوم احتراما لهذا العلم ورمز اتحاد الوفا والهمم ستبقى لنا بيرقا شامخا تعانق بالعـز عالي القمم»، وجاءت تغريدة ميثاء الظاهري «هذا علم داري وهذا أساسي وأنا مواطن والوطن صونته فرض مرفوق ما ينزل والحزام ياسي إلا إذا كان السماء نزلت الأرض»، وشاركت موزة بنت محمد «بِيضٌ صَنائِعُنا، سودٌ وقائِعُنا، خُضرٌ مَرابعُنا، حُمرٌ مَواضِينا»، وقال سعيد الكعبي «ارفعوا علم الإمارات في كل مكان.. عزيمتنا صلبة والنصر قريب»، وتفاعل سعيد بن دعار المهيري «نموت ونحيا ويبقى العلم خفاقا في العالي، دام عزك يا وطني، اللهم ادم علينا الأمن والأمان».

ودون محمد البلوشي «نعم سأرفعك لأنك رمزي وبك أعرف، وبك افتخر وسأربي أولادي على حبك ورفعك دوما سأرفعك لأنك فخري واعتزازي فكن خفاقا عاليا»، وبين نبيل الكثيري «وصلوا الرسالة بأهمية التضامن المعنوي مع جيشنا وعائلات شهدائنا ارفعوا العلم عاليا»، وقال البلوشي «ننحني احتراما وتقديرا لرجال قواتنا المسلحة البواسل ولشهداء الوطن الذين جسدوا بأرواحهم معاني الولاء والانتماء»، وقالت هند عبدالله «رفع علم بلادنا على كل بيت ومنشأة بفخر وشرف بكل الإنجازات اللي نالتها الامارات»،

شموخ

وتفاعلت ميثاء محمد «نقّسِم قسَمْ بالله نبقّيك مَرفُوع، شَامِخ تِرفرف فالسّمَا يَا علمنَا»، وبينت الريم «اللهم اجعله دائما مرفوعا في كل مكان وكل زمان يا رب»، وقال عبدالله المرزوقي «نفديك بالأرواح يا وطن بِيضٌ صَنائِعُنا سودٌ وقائِعُنا خُضرٌ مَرابعُنا حُمرٌ مَواضِينا»، وغرد منصور الظاهري «ويعلك دوم ترفرف عاليا ولنا فخر يعلك دوم مرفوع في وجه العدو»، ودون داوود العبدولي «نقـول لـرجال قواتنا المسلحة البواسل، شكراً حماة الوطن فأنتم فخر الإمارات وعز شعبها».

سما الأمجاد

وتفاعل منصور البيهوني «علم شامخ وحكام لهم بين الخلايق قدر بفضل الله بنوا دولة ثريا في سما الأمجاد»، وبينت بنت زايد «العلم هو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا، نجدد العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله»، وتفاعل محمد بسام الزين «علمنا الشامخ وحد إماراتنا الغالية، ودماء شهدائنا الزكية وحدت مشاعر أبناء الإمارات الأبية»، وتفاعل بو راشد «رف يا علم في إمارات العز والكرامة رف يا علم في إمارات المجد والفخر، ورفرف ولا توقف يا علم فوق سماء الوطن رفرف في وطن أهل الأمجاد والنَّاس الأخيار رفرف في وطن البطولات ورجال المهمات، و اشهد يا تاريخ أن أبناء زايد في اليمن لهم أمجاد، وأمجادهم سطرت بدماء شهدائهم. رفرف يا علم»، وبينت لميا «سنرفعه حباً وفخراً وعزاً لتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة، نفديك بالأرواح يا وطن»، ودون محمد مروان المطروشي «يا علمنا رف من فوق السحاب وارتفع للشمس وإلا للقمر في يدين الشعب شيبان وشباب فدوتك الأعمار وانت أغلى عمر».

عيال زايد

وشاركه راشد الشراري «نحن عيال زايد ورجال خليفة وعساكر محمد ..اماراتي وه الكلمة تكفيني والبيت متوحد بإذن الله»، وقال أحمد الحبسي «خفاق بعزك وبمجدك يا علم بلادي»، وقالت نوف المزروعي «بنرفع الأعلام بالمنازل ونرفع أيدينا ونطلب من الله يحفظ لنا الجنود البواسل جيش الإمارات ورجاله»، وبين فهد السعدي «صباحك يا وطن عز وشموخ وطيبة وإصرار معاني سامية متوحدة في راية بلادي»، ودون أحمد السويدي «أرواحنا ترخص له ويبقى فوق رف يا علم وكل الشعب يفدونك، يا علـم رف وتعــلا في سماك، ويا علم رف رف وزيد الرف زيد نحـن بك نفخــر ونرقـى للقمم»، وتفاعل علي الصفيان «عَلَم لإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوّناً بل قلب ينبض في صدور أبناء زايد»، وتفاعلت ليلى القبيسي «فوق السواري يا علم رفرف ورف باسم الفخر باسم الوفا والقيادة نوقف على شانك طوابير وانصف نموت من أجلك تفاني وإرادة"، ودونت الدانة" سيدي سمعاً وطاعة الوطن قلب والعلم نبضه نرفع لك العلم في كل ساحة».

خدمة الدار

وبين سليم «الكل منا يبغي يخدم الدار حتى في الأوامر نتسابق نركب الأعلام ارفع علم الإمارات ليبقى شامخا، واطوي الفخر يمه ع راسك و يا الشال انت وأنا نفخر عطيت وعطيتي»، وبين المهيري «ارفعوا علم الإمارات عالياً ليبقى خفاقاً في سماء المجد»، ، وبين اليافعي «استحضار جهود جنودنا في سبيل الوطن واجب على كل فرد منّا لكي نبذل المزيد من العمل والإخلاص لرفعة الوطن كلٌ في مجاله».

فخر

قالت سلمى فاضل «أرفعك وأرفع معْك راسي يا علم واتجاوز بفخري بك حدود السماء واكتب بقلبي قبل ما يخط القلم لبلادي الحب والغلاء والانتماء»، ودون ماجد الهاملي «وسلام يا شيخ على راسي وسـام حر على هالخشـم ينفـذ كلامـه».