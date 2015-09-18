نهيان بن مبارك: ملتزمون بتطوير الرعاية الصحية

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ملتزمة بالتطوير المستمر لنظام الرعاية الصحية وصحة الفم والأسنان والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك أدركنا انه يجب الاستمرار في توعية المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه أمس في مؤتمر النور الدولي الخامس لطب الأسنان الذي تنظمه مجموعة مستشفيات النور بالتعاون مع جامعة نيويورك - كلية طب الأسنان في الولايات المتحدة الأميركية بفندق أبوظبي شيراتون الكورنيش بحضور عدد كبير من الأطباء والمختصين في مجال طب الفم والأسنان.

تكنولوجيا

وأضاف معالي الشيخ نهيان بأن عقد هذه المؤتمرات العالمية في أبوظبي يلعب دورا مهما في تطور ونجاح طب الأسنان، كما إن سرعة التقدم والتطور في تكنولوجيا الطب والعلاج غالبا ما تثير الإعجاب حيث يوفر المؤتمر منصة للمختصين للجلوس والاستماع إلى الخبراء والتحدث إلى زملائهم ومشاركة أفكارهم مع المختصين.

وقارن معالي الشيخ نهيان بين زيارته الأولى لطبيب الأسنان مع خبرته الحالية عن طب الأسنان وقال: أعتز بالتغييرات الأخيرة التي جعلت زيارتي الحالية لطبيب الأسنان أسهل وانجح، وأنتم الأطباء أفضل الأساتذة للتثقيف والتعليم عن صحة الفم، مؤكدا أن تعليم المجتمع وتثقيفه هو أكثر تحديا من الاستفادة من التطورات والتقنيات الجديدة في طب الأسنان.

وقدم الدكتور قاسم العوم مؤسس مجموعة مستشفيات النور ونائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان على دعمه المستمر للمؤتمرات الطبية التي تنظمها المجموعة حيث تكتسب أهمية كبرى وزخما مضاعفا.

وأكد الدكتور إدكار الشعار الأستاذ المشارك في قسم اللثة وزراعة الأسنان ومدير برنامج التعليم المتقدم في اللثة في كلية طب الأسنان جامعة نيويورك أهمية صحة الفم والأسنان وقال في الواقع إن الكشف الدوري وفحص اللثة يمكن أن تنقذ الأسنان والأرواح وفقاً للأكاديمية الأميركية للثة، إذ وجد الباحثون أن 49% من الناس الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى و54% أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس و30% أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم.

مهنة

وقال الدكتور عبد العزيز أبو ملحة الأستاذ المساعد ووكيل الكلية للشؤون السريرية في كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية «إن هدف مهنة طب الأسنان هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان من خلال الوقاية والعلاجات الترميمية عند الضرورة، لافتا إلى أن طب الأسنان شهد في العقد الماضي ثورة حيوية في معالجة اللبية التي قدمت للناس خيارات لم تكن متاحة لهم من قبل إن معالجة اللبية وإعادة المعالجة وكذلك التشخيص وجراحة اللبية تحقق مستويات من النجاح وصلت إلى 95%.» وأضاف الدكتور: «إن تطور أدوات المعالجة أعطت مكانة لعلاج الجذور لتصبح الخيار الأول للحفاظ على أعصاب الأسنان.»

وقال الدكتور أسامه قصراوي أخصائي تقويم الأسنان والفكين في مركز المدار في العين: «إن كل عيادة أسنان تواجه حالات معقدة تتطلب جهداً وتعاوناً بين التخصصات المتعددة للوصول إلى النتائج الفنية والجمالية المطلوبة التي تفوق توقعات المرضى».

محاضرات

يوفر المؤتمر في اليوم الثاني محاضرات حول إعادة تشكيل الوجه والفكين للدكتور لوليس كريستوس، وعلاجات حالات الأسنان المتضررة بالفلور للدكتور يوسف سالم، المختص بالتعويضات السنية وباحث ومدير طب الأسنان في مركز المدار، وإعادة تكوين العظم الموجه وترقيع الجيوب للدكتور ناهي جبور رئيس قسم الأبحاث السريرية وتطوير الأعمال في معهد آي آي إس، وحول الغسل والتعقيم في حشو أعصاب الأسنان للدكتورة آلاء الدامي أخصائية الجذور والأعصاب في مستشفى النور.