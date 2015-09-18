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حاكم الفجيرة يعزي أسرة الشهيد هزاع الكعبي

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حاكم الفجيرة يعزي أسرة الشهيد هزاع الكعبي حاكم الفجيرة يعزي أسرة الشهيد هزاع الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن هزاع راشد الكعبي، الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته عصر أمس مجلس العزاء في دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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