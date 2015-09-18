حامد وخالد بن زايد يعزيان أسرتي الشهيدين هزاع الكعبي وغالب المري

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن هزاع راشد الكعبي، الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن. وأعرب سموهم خلال زيارتهم عصر أمس مجلس العزاء في دبا الفجيرة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الشهيد هزاع الكعبي، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حامد وسمو الشيخ خالد واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن غالب عامر صالح المري والذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في الشارقة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.