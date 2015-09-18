حمدان بن محمد: الأيام أظهرت قوة تلاحم القيادة مع الشعب

عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول للمجلس التنفيذي، والمديرين العموم الأعضاء في المجلس.

وتضامناً مع الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الحقبة التاريخية للدولة من التضحية والفداء، فقد اُستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب البواسل الذين استشهدوا ضمن قوة التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" في جمهورية اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الدور الرجولي الذي قام به الشهداء ويقوم به أفراد القوات المسلحة حالياً، وأن الموقف الذي شهده المجتمع خلال الأيام الماضية أظهر قوة تلاحم القيادة مع الشعب، وتعاضد أفراد الشعب مع بعضهم البعض بمواساة أهالي الشهداء ودعمهم، وشدّد سموه على أن كل شخص في الدولة هو جندي في موقعه من خلال أدائه وعطائه وانتمائه للوطن الغالي.

المياه الجوفية

ومن ثم، بدأت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث بدأت بلدية دبي بعرض سياسة حماية المياه الجوفية في الإمارة، وشمل العرض دراسة الوضع الحالي للمياه الجوفية في الإمارة والتي تتمثل في محدودية مصادر المياه الجوفية المتجددة، وتعرضها للاستنزاف في ظل عدم وجود نظام لتقنين استخدام المياه الجوفية والممارسات غير المستدامة في ري الزراعة، عوضاً عن مصادر التلوث المختلفة، وبناء على ذلك تم اعتماد "سياسة حماية المياه الجوفية في إمارة دبي" والتي حددت من خلالها الأولويات لسياسة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والتي تهدف إلى الحد من استنزاف هذه المياه وحمايتها من التلوث بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية في الإمارة.

الرقابة المدرسية

ومن ثم تطرّق الأعضاء إلى مناقشة منظومة الرقابة المدرسية التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي تم من خلالها تطوير إطار لمعايير الرقابة والتقييم.

كما اعتمد الأعضاء المنظومة المتوائمة مع أهداف الأجندة الوطنية والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تشمل معايير أداء تقيس جودة إنجازات الطلبة والتطور الشخصي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم والمناهج وقيادة المدرسة، بالإضافة إلى جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم. وكانت المنظومة قد حددت مقياساً موحداً لتقييم جودة أداء المدارس في ضوء التصنيفات المطبقة في مؤسسات وهيئات الرقابة والتقييم المدرسية.

احتياجات وتوقعات

اطلع أعضاء المجلس على نتائج دراسة احتياجات وتوقعات متعاملي خدمات حكومة دبي، الذي عرضه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهي الدراسة الثالثة من نوعها حول ما يتوقعه الأفراد والشركات من الخدمات الحكوميّة في دبي، والتي شملت نتائج السعادة والتوقعات وأولويات التحسين بالإضافة إلى قنوات الاتصال المناسبة التي تشمل القنوات الإلكترونية ومراكز المتعاملين والهواتف.