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مدير دار الهندسة: ناقشنا مع الرئيس خطوات تنمية منطقة العين السخنة الاقتصادية

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مدير دار الهندسة: ناقشنا مع الرئيس خطوات تنمية منطقة العين السخنة الاقتصادية مدير دار الهندسة: ناقشنا مع الرئيس خطوات تنمية منطقة العين السخنة الاقتصادية

الرئيس – عبد الفتاح

قال المدير التنفيذي لشركة «دار الهندسة »، المهندس يحيى ذكي، إن اللقاء اليوم مع الرئيس السيسي، هو أحد اللقاءات الدورية لمتابعة مشروع تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم كان لمناقشة تنمية المنطقة الاقتصادية في العين السخنة.

وأضاف ذكي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، أن مشروع تنمية محور قناة السويس ليس في بورسعيد فقط وإنما في جميع مناطق ومحاور تنمية القناة، موضحًا أنهم ناقشوا مع الرئيس أولى الخطوات والآليات لإعداد وتنفيذ المشروعات الاقتصادية في المنطقة. وأكد أن البدء في عمل تطوير مينائي بورسعيد والعين السخنة يجري قريبًا.

وتابع: ناقشنا خلال الاجتماع كافة أعمال البنية التحتية في المنطقة كي نستطيع إنجاز التنمية بالمنطقة. وأشار المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر إلى أن العروض من الشركات الكبرى للاستثمار والتنمية موجهة إلى منطقتي بورسعيد والعين السخنة، في جميع المجالات خاصة في تنمية وتطوير الموانئ، لافتًا، أن منطقة العين السخنة تختلف عن بورسعيد نظرًا لأنها ستتخصص في الصناعات الثقيلة. وتابع قائلا: استعرضنا اليوم مع الرئيس السيسي الخطة الخمسية التي تمتد لـ2020 في تطوير منطقة محور قناة السويس بصورة تفصيلية.

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