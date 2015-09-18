عرقلة مشروع قرار عربي يدعو الى انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الإنتشار النووي

أسفرت نتيجة تصويت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار «مجموعة الدول العربية» المعنون بـ “القدرات النووية الإسرائيلية” ، الذي يعرب عن القلق إزاء القدرات النووية الاسرائيلية ويدعوها إلى الإنضمام إلى معاهدة منع الإنتشار النووي؛ عن عدم الموافقة على مشروع القرار، الذي عارضته 61 دولة، فيما أيدته 43 دولة وامتنعت 33 دولة عن التصويت.

وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنه جري اعتماد ضمانات الوكالة الدولية للسلامة النووية في منطقة الشرق الأوسط، ورفض القرار بشأن قدرات إسرائيل النووية.

وخلال الجلسة العامة بعد ظهر اليوم ، اعتمد مندوبو الدول الأعضاء بالوكالة مجموعة من القرارات المتعلقة بالميزانية والعمليات التي تقوم بها الوكالة.

وشملت هذه القرارات : البيان المالي للوكالة لعام 2014، برنامج الوكالة وميزانيتها للعام 2016 – 2017، تعديل (المادة الرابعة عشر . أ) من النظام الأساسي، تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، جدول الأنصبة المقررة لمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية العادية وتعزيز كفاءة وفعالية عملية صنع القرار للوكالة.

كما جرىانتخاب لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي الوكالة، واتخاذ قرارين معتمدين آخرين، فيما يتعلق بتدابير تعزيز أنشطة الوكالة بشأن النووي والإشعاع والنقل وأمان النفايات وتعزيز أنشطة التعاون التقني للوكالة.