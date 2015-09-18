وزارة السياحة: لم نرصد أي مخالفات جسيمة للشركات المنفذة لبرامج الحج

أكد محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس البعثة والمشرف على الحج السياحى أن غرفة عمليات الحج السياحى لم ترصد أي مخالفات جسيمة للشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحى حتى الآن، وإن أي شكوى يتم التعامل الفوري لحلها، لاًفتا إلى أن لجان بعثة الحج السياحي تنتشر في كافة المناطق التي يقيم بها الحجاج لضمان توفير سبل الراحة وجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار شعلان الي أنه لا تهاون فى أى تقصير أو إهمال تقوم به أى شركة سياحية ضد مصلحة الحاج , لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة على إعمال الشركات السياحية وفي ضوء توجيهات المهندس خالد رامى وزير السياحة فى حكومة تسيير الأعمال بالعمل المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبها , أشارت إيمان قنديل رئيس الادارة المركزية للشركات السياحية نائب رئيس البعثة أنه وصل إلى مكة المكرمة 19115 حاج (سياحى) حتى الآن , بينما وصل المدينة المنورة 3677 حاجا.

وأضافت أن برامج الحج البري والاقتصادي يقيم معظمهم لمدة تصل إلى 5 أيام في فنادق 4و5 نجوم أمام الحرم قبل إنتقالهم إلى منطقة العزيزية القريبة من مشاعر المقدسة استعدادا للتصعيد إلى عرفات حيث يقيمون في أبراج فاخرة هناك مع قيام الشركات المنفذة بتوفير أتوبيسات لنقل الحجاج فى مواقيت الصلاة.

وأشارت الي أنه بالنسبة لحجاج السياحة , تم رصد 5 حالات مرضية ومتواجدين فى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ويتم متابعة حالتهم بالتنسيق مع البعثة الطبية , ومن خلال لجان الوزارة , لافتة إلى أن هناك لجنة خاصة للتائهين تعمل على مدار الساعة للعمل على إعادة الحجاج لمحل إقامتهم.

ومن جانبه , قال محمد بكر شتا رئيس غرفة عمليات الحج السياحى أن رئاسة البعثة بصدد الانتقال لمعاينة مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة قبل تصعيد الحجاج للتأكد من توافر كافة الخدمات المتعاقد عليها مع مكاتب خدمات الطوافة.

أ ش أ