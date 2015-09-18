بالفيديو - النني يدك مرمى ' الأب الروحي ' بهدف صاروخي.. ويقود بازل لقهر فيورنتينا

سجل محمد النني النجم المصري في وسط بازل هدفا صاروخيا أمام فيورنتينا في افتتاح دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 من المباراة التي تقام على ملعب أرتيمو فرانكي معقل فيورنتينا في إطار المجموعة التاسعة.

وارتدت كرة على حدود منطقة الجزاء سددها بيمينه صاروخية في المقص الأيمن لمرمى فيورنتينا الذي يدربه باولو سوزا المدير الفني السابق لبازل.

وكان النني قد قال عن سوزا لـFilGoal.com إنه يعتبره الأب الروحي له.

وجعل النني النتيجة 2-1 في المباراة التي بدأها أساسيا.

وحصد بازل النقاط الثلاثة الأولى ليتصدر المجموعة التي تضم ليج بوزنان البولندي وبلينينسيش البرتغالي اللذان تعادلا سلبيا مع فيورنتينا.

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