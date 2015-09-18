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السعودية: ضبط أكثر من 16 ألف طلقة بندقية رشاش و3 أسلحة بجمرك الخفجى

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السعودية: ضبط أكثر من 16 ألف طلقة بندقية رشاش و3 أسلحة بجمرك الخفجى السعودية: ضبط أكثر من 16 ألف طلقة بندقية رشاش و3 أسلحة بجمرك الخفجى
تمكنت الأجهزة المختصة بجمرك الخفجى، شمال شرق على الحدود الكويتية، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 16 ألف طلقة بندقية رشاش إضافة إلى 3 بنادق .

وقال مدير عام جمرك الخفجى عيد العنزى فى تصريح اليوم الخميس، إنه عند قيام المراقب الجمركى بالإجراءات المعتادة لسيارة خاصة قادمة للمملكة عبر المنفذ وبرفقة قائدها عائلته عثر على تلك الكمية من الطلقات النارية والأسلحة مخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف أبواب المركبة ، والمقاعد الأمامية والخلفية ، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ولفت إلى أن طريقة التهريب التى تم ضبطها تشير إلى محاولة استغلال المهرب لجميع أجزاء مركبته سعيا منه لإدخال أكبر كمية من هذه الممنوعات إلا أن يقظة رجال الجمارك بالمنفذ أحبطت المحاولة .
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مصر 365

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