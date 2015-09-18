انتشال 12 جثة جرفتها السيول جنوب الجزائر

انتشلت فرق جهاز الدفاع المدنى 12 جثة جرفتها مياه وادى أمسل جنوب مدينة تمنراست، أقصى جنوبى الجزائر، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار طيلة ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وأوضح مسئول الدفاع المدنى بالمنطقة أن تسع جثث تعود لرعايا أفارقة، وثلاث أخرى لمواطنين جزائريين كانوا متواجدين بمجرى الوادى قبل أن تباغتهم السيول.

ويواصل أفراد الدفاع المدنى بمساعدة السكان عمليات البحث بمجرى الوادى إلى غاية التأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

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