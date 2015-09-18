أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتشال 12 جثة جرفتها السيول جنوب الجزائر

Google+ Print
انتشال 12 جثة جرفتها السيول جنوب الجزائر انتشال 12 جثة جرفتها السيول جنوب الجزائر
انتشلت فرق جهاز الدفاع المدنى 12 جثة جرفتها مياه وادى أمسل جنوب مدينة تمنراست، أقصى جنوبى الجزائر، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار طيلة ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وأوضح مسئول الدفاع المدنى بالمنطقة أن تسع جثث تعود لرعايا أفارقة، وثلاث أخرى لمواطنين جزائريين كانوا متواجدين بمجرى الوادى قبل أن تباغتهم السيول.

ويواصل أفراد الدفاع المدنى بمساعدة السكان عمليات البحث بمجرى الوادى إلى غاية التأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365