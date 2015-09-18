جنايات سوهاج تقضي بالمؤبد على هارب قتل مواطنًا رميا بالرصاص‎

قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم الهارب “عاطف ع” لاتهامه بقتل المجني عليه “ضاحي ع” بالاشتراك مع آخرين بأطلق عليه النيران في مشاجرة بين عائلة المتهم والمجني عليه.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو عام 2015 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقي رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجني عليه بعد اصابته بطلق ناري .

وكشفت تحريات المباحث إن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين على مجرى مائي فقام خلالها الطرفين باطلاق النار على بعضهما البعض وقيام المتهم باطلاق النار على المجني عليه مما أسفر عن مصرعه، وتمت احالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق وأمرت بسرعة ضبط المتهم.