أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - النني يدك مرمى ' الأب الروحي ' بهدف صاروخي.. ويقود بازل لقهر فيورنتينا

Google+ Print
بالفيديو - النني يدك مرمى ' الأب الروحي ' بهدف صاروخي.. ويقود بازل لقهر فيورنتينا بالفيديو - النني يدك مرمى ' الأب الروحي ' بهدف صاروخي.. ويقود بازل لقهر فيورنتينا

سجل محمد النني النجم المصري في وسط بازل هدفا صاروخيا أمام فيورنتينا في افتتاح دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 من المباراة التي تقام على ملعب أرتيمو فرانكي معقل فيورنتينا في إطار المجموعة التاسعة.

وارتدت كرة على حدود منطقة الجزاء سددها بيمينه صاروخية في المقص الأيمن لمرمى فيورنتينا الذي يدربه باولو سوزا المدير الفني السابق لبازل.

وكان النني قد قال عن سوزا لـFilGoal.com إنه يعتبره الأب الروحي له.

وجعل النني النتيجة 2-1 في المباراة التي بدأها أساسيا.

وحصد بازل النقاط الثلاثة الأولى ليتصدر المجموعة التي تضم ليج بوزنان البولندي وبلينينسيش البرتغالي اللذان تعادلا سلبيا مع فيورنتينا.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "