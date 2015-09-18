مابتفرقش.. الصابون المضاد للبكتيريا لا يتفوق على العادى فى قتل الجراثيم

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوريا، عن أنه لا يوجد أى فارق ملحوظ بين الصابون المضاد للبكتيريا والصابون العادى، ولا يوجد اختلاف ظاهر بين فاعليتهما فى القضاء على الجراثيم والميكروبات والجسيمات الضارة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى ينفق فيه الأمريكيون ما يقرب من ١ مليار دولار سنويًا على مستحضرات الصابون المضاد للبكتيريا ومستحضرات غسل الجسم، وكذلك الحال نفسه مع البريطانيين الذين ينفقون أموالاً طائلة على هذه المنظفات.

>وأوضح الباحثون أن مادة التريكلوزان الموجودة فى الصابون المضاد للبكتيريا قد تقتل بالفعل عددًا أكبر من البكتيريا حال اختلاطها معًا لساعات طويلة، ولكن تنخفض فاعليتها بشكل ملحوظ حال غسل اليدين بشكل سريع لمدة ثوانٍ معدودة ويصعب حينها القضاء على البكتيريا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية Journal of Antimicrobial Chemotherapy، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة ديلى ميل البريطانية فى السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى.