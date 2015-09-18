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دخول العلاجات الموجهة لمرضى سرطان الدم فى نفقة الدولة

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دخول العلاجات الموجهة لمرضى سرطان الدم فى نفقة الدولة دخول العلاجات الموجهة لمرضى سرطان الدم فى نفقة الدولة
أعلنت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان أنها ستحتفل الأحد المقبل باليوم العالمى لـ"اللوكيميا" أو ما يعرف باسم سرطان الدم يوم الأحد المقبل الموافق 22 سبتمبر، بطريقة مبتكرة وهى إضاءة الهرم الأكبر باللون البرتقالى لون التوعية الخاص بسرطان الدم الميلودى المزمن وذلك لدعم مقاومة ذلك المرض الخطير الذى يصيب 1-2 شخص كل 100,000 شخص حول العالم.

وقال الدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بطب قصر العينى رئيس جامعة القاهرة السابق رئيس الجمعية، إنه سيتم الإعلان عن استخدام العلاج الموجه من الجيل الثانى الذى يعتبر نقلة نوعية فى تاريخ علاج سرطان الدم فى علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وأشار أن العلاج الموجة يمثل نقلة فى علاج سرطان الدم الميلودى المزمن ومنح المرضى أملاً جديداً ليس فقط فى العلاج بل فى الشفاء التام من المرض.

يشارك فى الاحتفال الدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام الحاصل جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية والدكتورة ميرفت مطر أستاذ أمراض الدم والمناعة بطب قصر العينى ونخبة من الخبراء المختصين فى أمراض الدم، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من مرضى سرطان الدم النخاعى المزمن وكبرى المؤسسات الداعمة لمرضى السرطان.

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مصر 365