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حمية البحر المتوسط تحميك من الإصابة بالسرطان..اعرف تفاصيلها

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حمية البحر المتوسط تحميك من الإصابة بالسرطان..اعرف تفاصيلها حمية البحر المتوسط تحميك من الإصابة بالسرطان..اعرف تفاصيلها

كتب إسلام إبراهيم

حمية البحر المتوسط من أفضل الأنظمة الغذائية التى تواترت الأبحاث الطبية الحديثة على تعديد فوائدها الصحية، وهى تتطلب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات والحبوب مع الحد تمامًا من اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية.
>وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة لاس بالماس الإسبانية عن أن اتباع حمية البحر المتوسط والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض الاكتئاب، وذلك حسبما أكدت نتائج الدراسة التى شملت 15000 شخص، خضعوا لدراسة صحتهم النفسية والعقلية.
>وأضاف الباحثون أن تناول كميات كبيرة من اللحوم والحلويات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والدهون الحيوانية بصفة عامة يساهم فى رفع فرص الإصابة بالاكتئاب.
>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMC Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.
>ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه دراسة حديثة نشرت أيضًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية منذ أيام، أن إتباع حمية البحر المتوسط وتناول 4 ملاعق من زيت الزيتون يوميًا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

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