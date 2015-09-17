أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح بانتخابات النواب يطعن ضد قائمتى النور والجبهة الوطنية بالإسكندرية

Google+ Print
مرشح بانتخابات النواب يطعن ضد قائمتى النور والجبهة الوطنية بالإسكندرية مرشح بانتخابات النواب يطعن ضد قائمتى النور والجبهة الوطنية بالإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

تقدم محمد فرج عامر، مرشح قائمة فى حب بالطعن على قائمتى حزب النور والجبهة الوطنية.
>وطالب عامر باستبعاد مرشحى حزب النور السلفى من القوائم، التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، لأن جميع مرشحى حزب النور السلفى قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيسًا على تطرفهم الدينى، وأنهم مهددون للأمن القومى المصرى حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية، على حد قوله.
>كما تقدم عامر بالطعن على قائمة الجبهة الوطنية لعدم تقديمها إقرارات الذمة المالية لمرشحين القائمة.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا