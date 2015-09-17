مرشح بانتخابات النواب يطعن ضد قائمتى النور والجبهة الوطنية بالإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

تقدم محمد فرج عامر، مرشح قائمة فى حب مصر بالطعن على قائمتى حزب النور والجبهة الوطنية.

>وطالب عامر باستبعاد مرشحى حزب النور السلفى من القوائم، التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، لأن جميع مرشحى حزب النور السلفى قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيسًا على تطرفهم الدينى، وأنهم مهددون للأمن القومى المصرى حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية، على حد قوله.

>كما تقدم عامر بالطعن على قائمة الجبهة الوطنية لعدم تقديمها إقرارات الذمة المالية لمرشحين القائمة.

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