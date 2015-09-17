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محافظة أسوان توقع بروتوكولا مع وزارة العدل لتأمين المحاكم والقضاة

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محافظة أسوان توقع بروتوكولا مع وزارة العدل لتأمين المحاكم والقضاة محافظة أسوان توقع بروتوكولا مع وزارة العدل لتأمين المحاكم والقضاة
وقع اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، برتوكول تعاون مشترك مع وزارة العدل، ومديرية الأمن، لتنفيذ برنامج شامل لتأمين المحاكم والقضاة وكافة الوثائق الكتابية بدائرة المحافظة.

حضر توقيع البروتوكول، المستشار محمد عفيفى رئيس محكمة أسوان الابتدائية، والمستشار وائل الشيمى رئيس المكتب الفنى بإدارة الأمن القضائى بوزارة العدل، واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، واللواء أحمد مأمؤن مدير إدارة الأمن بوزارة العدل.

وأوضح المستشار وائل الشيمى، أن برتوكول التعاون المشترك سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه فى الفترة من 17 سبتمبر ولمدة 3 أشهر ، على أن يعقب ذلك إجراء متابعة مستمرة لآلية التنفيذ بالشكل المطلوب بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويستكمل بتنفيذ مراحل متتالية خلال الفترة القادمة.

وأكد المستشار الشيمى، أن البرتوكول يضم 8 مواد أساسية يهدف فى المقام الأول لرفع آليات منظومة التعاون الآمنى ، وأيضاً النهوض بمستوى أداء أفراد الأمن المكلفين بحراسة المحاكم بدائرة أسوان وكوم امبو وإدفو بالإضافة إلى تأمين القضاة وخاصة المكلفين بالحكم فى قضايا الإرهاب ، مع تأمين تنقلاتهم وإقامتهم.

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