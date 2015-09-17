القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير القبض على عاطل بحوزته 17 لفافة بانجو وزنت مايقرب من 3 كيلو جرامات.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بالقبض على المدعو (خ . س . ف )22 سنة عاطل مقيم بالمحطة دائرة مركز أبوصوير بحوزته 17 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 3 كيلوجرامات ومبلغ مالى 65 جنيها وتليفون محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8570 لسنة 2015 جنايات أبوصوير وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.