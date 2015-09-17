بالصور.. احتراق سيارة ميكروباص فى أحد شوارع الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق شب بأحد سيارات الميكروباص أثناء سيرها داخل مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بأحد السيارات بالقرب من منطقة تليفزيون القنال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى شب بالميكروباص رقم (ط ص و 7652).

ودلت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجع لماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة.

وقال مصدر أمنى إنه لا توجد خسائر بشرية أو مصابين نتيجة احتراق الميكروباص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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