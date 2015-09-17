حملات تموينية بالبحيرة بعد ضبط مواطنين يذبحان الحمير ويبيعان لحومها للمواطنين

أفاد مصدر أمنى، أن شرطة التموين أعلنت حالة الطوارئ بالبحيرة بعد ضبط شخصين يذبحان الحمير ويبيعان لحومها للمواطنين على أنها لحوم أبقار، حيث وجهت عدة حملات استهدفت المنطقة والأشخاص الذين يبيعون اللحوم دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، تفيد بان تاجرى خردة يذبحان الحمير مستغلين ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وتمكنت قوة من ضبطهما وتبين انهما كل من "فتحى ح إ، وشندى ح ج" تاجرى خردة مقيمين بمدينة الرحمانية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر لهما المحضر رقم 6533 جنح الرحمانية لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة التحقيق.