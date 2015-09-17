سقوط فتاتين يتفقان مع الرجال على ممارسة الجنس مقابل 1000 دولار عبر النت

نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى فى ضبط فتاتين فى العقد الثانى من العمر يستخدمان وسائل التواصل الاجتماعى فى اصطياد راغبي المتعة الحرام.

وفى التفاصيل تلقى اللواء أسامة عكاشة مدير النشاط الخارجى معلومات باتفاق فتاتين مع أحد رواد الملاهى الليلة والكافيهات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، على ممارسة الجنس الحرام معه داخل شقق فى المهندسين وحدائق الأهرام مقابل 1000 دولار .

وأكدت تحريات العقيد أشرف كسبة صحة المعلومات فداهمتهما قوة برئاسة العقيد أحمد صلاح والمقدمين محمد الزغبى وأيمن بيومى وسيد عبد الغفار وضبطتهما أثناء اتفاقهما مع أحد راغبى المتعة على ممارسة الرذيلة مقابل 1000 دولار .

وبمواجهة المتهمتين اعترفتا بجريمتيهما فتحفظت القوة منهما على أموال والملابس الداخلية والخارجية وهواتف محمولة تحوى اتفاقات كثيرة بينهما ورجال وتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكنت الإدارة من ضبط محل خمور شهير أمام دار القضاء العالى يبيع منتجات مجهولة المصدر وأحالت المتهمين إلى النيابة .

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