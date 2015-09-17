أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "أسوان- برنيس"

Google+ Print
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "أسوان- برنيس" إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "أسوان- برنيس"
شهد الطريق السريع "أسون – برنيس" حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفر عن إصابة اثنين من مستقليها بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، تم نقلهم بواسطة الإسعاف لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة المعنية بالمحافظة إخطارا بوقوع حادث سير على طريق أسوان برنيس ( البحر الأحمر ) عند الكيلو 75 جنوب مدينة أسوان وإصابة كل من (محمد حسن) 47سنة مصاب بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة واشتباه بحدوث كسر فى العمود الفقرى و ( محمد مصطفى) 19سنة مصاب بكدمات فى الذراع الأيسر وجرح قطعى فى الرقبة تم حجزهم بمستشفى أسوان الجامعى وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت به النيابة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365