إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "أسوان- برنيس"

شهد الطريق السريع "أسون – برنيس" حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفر عن إصابة اثنين من مستقليها بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، تم نقلهم بواسطة الإسعاف لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة المعنية بالمحافظة إخطارا بوقوع حادث سير على طريق أسوان برنيس ( البحر الأحمر ) عند الكيلو 75 جنوب مدينة أسوان وإصابة كل من (محمد حسن) 47سنة مصاب بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة واشتباه بحدوث كسر فى العمود الفقرى و ( محمد مصطفى) 19سنة مصاب بكدمات فى الذراع الأيسر وجرح قطعى فى الرقبة تم حجزهم بمستشفى أسوان الجامعى وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت به النيابة المختصة.