إصابة اثنين فى حادث سير غرب مدينة أسوان

أصيب اثنان بإصابات وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم ناحية غرب مدينة أسوان تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وجار تقديم العناية الطبية لهم.

وكان مستشفى أسون الجامعى قد استقبل كلا من (مصطفى رجب) 43سنة مصاب بكدمات متفرقة واشتباه بحدوث كسر فى العمود الفقرى و(تقادم محمد) 29سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه فى حدوث كسر فى الذراع اليسرى واشتباه فى حدوث كسر فى القدم اليسرى.

تم حجز المصابين بمستشفى أسوان الجامعى وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وحالتهم مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، فيما أخطرت بذلك النيابة المختصة.