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توزيع 244 ألف جنيه على 1220 عامل بناء «منحة العيد» بالوادي الجديد

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توزيع 244 ألف جنيه على 1220 عامل بناء «منحة العيد» بالوادي الجديد توزيع 244 ألف جنيه على 1220 عامل بناء «منحة العيد» بالوادي الجديد

الوادي الجديد

انتهت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من توزيع 244 ألف جنيه على 1220 عامل بناء وتشييد من العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
> وأوضح المهندس أحمد خاطر المليجي، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، في تصريح خاص، أنه تم تسليم 200 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، من إجمالي 3280 عاملا غير منتظم، تم حصرهم خلال الفترة الماضية، في قطاع البناء بالمحافظة، وتقدم 1220 فقط على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.
> أضاف المليجي، أن المديرية بصدد الإعداد لبدء موسم الدورات التدريبية بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع عدة جهات أخرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

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